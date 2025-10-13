Capilla del Monte: el municipio continúa mejorando la seguridad vial

Capilla del Monte. El municipio de Capilla del Monte a través de su Secretaría de Obras Públicas continúa con las tareas de mantenimiento urbano en los espacios públicos.

"Durante la semana trabajamos en distintos barrios de nuestra localidad finalizando el trabajo de apertura, limpieza y recuperación de drenes para el llenado de las piletas del Balneario Municipal Calabalumba. También se llevó a cabo la limpieza en los accesos a la localidad, acción que ayuda a disminuir el riesgo de incendios, junto con el arreglo de colectoras”, destacaron desde esa Secretaría.

Para evitar la acumulación de agua provocada por las lluvias, se finalizó la construcción del vado en el Barrio Centro.

También se concretó el recambio de luminarias en distintos puntos de la localidad, como así también el relleno, nivelado y riego de calles de tierra. Poda, desmalezado y limpieza.

"Los barrios en los que estuvimos fueron: Balneario Municipal Calabalumba, La Banda, La Toma, Aguas Azules, Balumba, Atalaya, Centro y Acceso Sur Ruta 38”, concluyeron.