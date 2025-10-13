Córdoba invertirá 31,2 millones de dólares en el nuevo Hospital Polivalente de Oliva

El gobernador Martín Llaryora encabezó en Oliva el acto de firma del convenio para la construcción del Hospital Polivalente, una obra que marcará un nuevo paradigma en materia de salud mental y que se convertirá en centro de referencia sanitaria para la ciudad y municipios vecinos.

El nuevo edificio se levantará dentro del predio del Hospital Emilio Vidal Abal y absorberá tanto sus servicios como los del Hospital Zonal, integrando la atención general y la salud mental bajo un modelo moderno, inclusivo y humano.

La inversión provincial asciende a 31,2 millones de dólares, de los cuales 20,2 millones se destinarán a la infraestructura edilicia y 11 millones al equipamiento biomédico. El convenio fue rubricado por Llaryora, el ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, y el intendente de Oliva, Octavio Ibarra.

“Es un trabajo que empezamos desde el primer día con el municipio y las autoridades de salud. Este hospital generará un nuevo paradigma de atención en salud mental en Argentina”, expresó Llaryora, quien destacó que el proyecto “extenderá el concepto de salud mental a la rehabilitación y al tratamiento integral de las adicciones”.

El gobernador subrayó que la unificación de los dos centros permitirá “construir un hospital más fuerte, con todo el equipamiento y la capacidad humana que posee Oliva, colocando a la ciudad en el centro sanitario de la región y acabando con el viejo paradigma manicomial”.

Por su parte, Pieckenstainer sostuvo que “este hospital sentará las bases de una nueva salud pública”, mientras que la secretaria de Salud Mental, María Pía Guidetti, remarcó que el proyecto “es un paso paradigmático acorde a la Ley Nacional de Salud Mental y la Ley Provincial 9848, que promueven la descentralización, la desjudicialización y la desmanicomialización del sistema”.

El intendente Octavio Ibarra valoró la cooperación con la Provincia y la visión de futuro compartida: “Podemos pensar distinto, pero tenemos un norte común: los vecinos”.

El Hospital Polivalente beneficiará a Oliva y a localidades como James Craik, Las Junturas, Colazo, Pampayasta Norte, Pampayasta Sur, Oncativo, Laguna Larga y Manfredi, consolidando una red sanitaria más integrada y moderna para el centro del territorio provincial.