Córdoba presente en el encuentro internacional de Defensorías del Pueblo en Perú

La Defensoría del Pueblo de Córdoba participó en el XXIX Congreso y la XXX Asamblea General Ordinaria de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), que tuvo lugar en Perú.

Invitados por el Defensor del Pueblo de Perú, Josué Gutiérrez Cóndor, representaron a la institución el Defensor del Pueblo Adjunto, Carlos Galoppo, y la Secretaria de Comunicación, Gabriela Pérez Carretta.

Durante el encuentro, las delegaciones debatieron sobre el rol transformador de las Defensorías del Pueblo frente a realidades sociales complejas, impulsando respuestas integrales, sostenibles y centradas en la dignidad humana.

Además, las autoridades cordobesas compartieron algunas de las buenas prácticas de la Defensoría local, y se sumaron a las redes de trabajo de ambiente, mujeres, educación y derechos humanos, consolidando los lazos de cooperación internacional que fortalecen las políticas públicas de defensa ciudadana.