“Digitalizá tu Mundo”: la Provincia capacitó a más de 200 vecinos en IA y prevención de estafas

En el marco del programa Convive CBA, el Ministerio de Justicia y Trabajo llevó adelante nuevas jornadas del ciclo “Digitalizá tu Mundo”, con talleres gratuitos sobre inteligencia artificial y prevención de estafas digitales en las localidades de Buchardo, La Cesira y Serrano, en el sur provincial.

Más de 240 vecinos participaron de las actividades, que apuntan a promover una convivencia digital responsable y segura, acercando herramientas tecnológicas a jóvenes y adultos mayores, especialmente en comunidades del interior.

Desde su puesta en marcha hace cuatro meses, el programa alcanzó a más de 1.500 cordobeses en 10 localidades, consolidándose como una de las iniciativas más activas en materia de alfabetización tecnológica en la provincia.

En Buchardo, los talleres se desarrollaron en el Teatrino Alejandro Bonome con la participación de 80 personas. En La Cesira, 120 vecinos asistieron al IPEM N° 102 “Juan Ángel Vezie” para formarse en inteligencia artificial, mientras que en Serrano, el encuentro tuvo lugar en el Centro de Adultos Mayores y reunió a 40 asistentes.

Las jornadas incluyeron módulos sobre el uso responsable de la tecnología, el funcionamiento de la inteligencia artificial, y la detección y prevención de estafas digitales, además de espacios de práctica adaptados a las necesidades de cada comunidad.

El secretario de Convivencia Ciudadana, Silvio Quiroga, la directora general de Convivencia Ciudadana, Mariela González, y el director de Relaciones Institucionales, Tobías Gutiérrez, acompañaron las actividades en territorio.

El programa surge del convenio firmado entre el ministro Julián López y el titular de la Fundación Tecnología con Propósito, Juan Santiago, con el objetivo de reducir brechas digitales, mejorar el acceso a la tecnología y fortalecer la inclusión digital en toda la provincia.