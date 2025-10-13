Estancia Vieja refuerza su seguridad con una nueva camioneta para la Guardia Local

Seguridad comunitaria
Estancia Vieja refuerza su seguridad con una nueva camioneta para la Guardia LocalEl vehículo fue gestionado por la jefa comunal Laura Suárez y se suma al equipamiento destinado a reforzar la seguridad vecinal en la localidad.
La Comuna de Estancia Vieja sumó una nueva camioneta Nissan Frontier a la flota de la Guardia Local, con el objetivo de fortalecer la presencia territorial y la prevención comunitaria.
La incorporación fue posible gracias a la gestión de la jefa comunal Laura Suárez y al trabajo conjunto del equipo de Seguridad, que continúa implementando medidas para mejorar el servicio y brindar mayor tranquilidad a los vecinos.
Desde la comuna destacaron que el nuevo vehículo permitirá ampliar los recorridos y optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias.