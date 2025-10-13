Estancia Vieja refuerza su seguridad con una nueva camioneta para la Guardia Local

La Comuna de Estancia Vieja sumó una nueva camioneta Nissan Frontier a la flota de la Guardia Local, con el objetivo de fortalecer la presencia territorial y la prevención comunitaria.

La incorporación fue posible gracias a la gestión de la jefa comunal Laura Suárez y al trabajo conjunto del equipo de Seguridad, que continúa implementando medidas para mejorar el servicio y brindar mayor tranquilidad a los vecinos.

Desde la comuna destacaron que el nuevo vehículo permitirá ampliar los recorridos y optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias.