Gobierno de Córdoba destina millones a mantener y mejorar los edificios escolares

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Educación, continúa fortaleciendo una política pública que coloca a la educación en el centro del desarrollo local.

Desde diciembre de 2023, se transfirieron más de $36.808 millones a municipios y comunas de toda la provincia, destinados al funcionamiento de las instituciones educativas estatales en todos los niveles y modalidades.

En septiembre de 2025, la transferencia alcanzó $2.508 millones, recursos que se destinaron principalmente a gastos de funcionamiento, infraestructura menor y fortalecimiento institucional, asegurando que cada escuela cuente con las condiciones necesarias para brindar una educación continua, segura y de calidad.

Los fondos se canalizan a través del Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FoDeMEEP), una herramienta clave que permite a municipios y comunas administrar de manera ágil y transparente los recursos destinados al mantenimiento y mejora de los edificios escolares.

“Este programa demuestra cómo la descentralización fortalece el sistema educativo. Cada transferencia representa la confianza en los gobiernos locales y en el trabajo conjunto por una educación pública de calidad”, destacó el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, subrayando el compromiso del gobernador Martín Llaryora de traducir las políticas educativas en acciones concretas que mejoran la vida cotidiana de las escuelas y los estudiantes.

Gracias a la articulación entre el Ministerio de Educación y los gobiernos locales, el FoDeMEEP se consolida como una política pública estratégica, garantizando equidad territorial, eficiencia en la gestión de recursos y sostenibilidad del sistema educativo provincial.