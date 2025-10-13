Huerta Grande: adultos mayores participaron de una jornada de cultura en Córdoba

Huerta Grande. El grupo del Programa Huerta Grande en Movimiento (+60) disfrutó de una jornada llena de arte, historia y cultura en la ciudad de Córdoba.

Durante el recorrido visitaron el Museo Evita, el Palacio Ferreyra y el Museo Palacio Dionisi, donde pudieron apreciar distintas muestras y exposiciones.

La jornada finalizó con la asistencia a una obra teatral en el marco del Festival Internacional de Teatro (FIT), una experiencia enriquecedora que combinó aprendizaje, encuentro y disfrute.

Participaron 54 personas, viviendo una jornada inolvidable junto al arte y la cultura.