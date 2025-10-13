Más de 80 representantes debatieron sobre inteligencia artificial y bienestar laboral

La Secretaría de Trabajo de la Provincia, encabezada por su titular Omar Sereno, llevó a cabo el conversatorio “Diseñando Entornos Laborales más Saludables con IA”, una jornada orientada a reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial puede contribuir a la creación de espacios de trabajo más humanos, inclusivos y sostenibles.

El encuentro se desarrolló en la sede de la Secretaría y contó con la participación de más de 80 representantes de sindicatos y empresas, en el marco de un contexto laboral atravesado por la digitalización y los nuevos desafíos tecnológicos.

Organizado junto a la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades (CTIO), el evento fue inaugurado por Sereno, quien destacó la importancia de repensar el bienestar laboral ante la irrupción de la IA en los ámbitos productivos y administrativos.

La exposición principal estuvo a cargo de la psicóloga y especialista en Gestión Estratégica de Recursos Humanos, Emilia Castro, quien presentó lineamientos para el uso responsable de la tecnología aplicada a la salud psicosocial en el trabajo.

Durante la jornada se debatió sobre el rol de la IA no solo como herramienta de eficiencia, sino como instrumento para mejorar la calidad de vida laboral, reforzar la igualdad de oportunidades y fomentar el respeto por la diversidad en los espacios de trabajo.

El cierre y las conclusiones estuvieron a cargo de la subsecretaria de Trabajo, Elizabeth Bianchi, quien resaltó la importancia de generar estos espacios de diálogo entre el sector público, los trabajadores y las empresas para “construir juntos una cultura laboral saludable y tecnológicamente consciente”.