Se viene el Festival de Agrupaciones Gauchas de Valle Hermoso

La ciudad de Valle Hermoso se prepara para el 6º Festival de Agrupaciones Gauchas, una fiesta de la tradición que se realizará el próximo sábado 9 de noviembre en el corazón de las sierras de Córdoba.

La celebración dará inicio a las 9:30 hs. con la inauguración de una placa en honor Jinetes San Antonio (en la estación del tren) y continuará con un gran desfile por las calles 25 de mayo, Pueyrredón, Sabatini, Remedios del Valle , Schubert y Virrey Vertiz.

A las 11 horas, se hará un recibimiento de las Agrupaciones Gauchas en el Predio de los Gauchos y dará inicio el acto protocolar que seguirá a las 12 horas con espectáculos en el escenario con los ballets invitados y un show musical. Asimismo, a las 13,30 horas está prevista una demostración de destrezas gauchas.

Se adelantó la presentación de Changuitos de Cosquín, Pedro Pacha, Los Hermanos Escalante y Las Voces de San Carlos, acompañados por los ballets Lampatu Mayu, Tierra y Tradición, Taller Munakuy, Añoranzas Gauchas, Virgen de la Merced, Mi Querumana y Esencia de Nuestro Origen.

Además habrá servicio de buffet con comidas típicas.