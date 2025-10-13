Seguridad jurídica para 34 familias del norte cordobés

Treinta y cuatro familias del departamento Ischilín accedieron a sus resoluciones posesorias, un paso fundamental para obtener la seguridad jurídica de sus viviendas y terrenos, tras completar los trámites ante la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos (UEST) del Ministerio de Justicia y Trabajo.

El acto de entrega se realizó en la ciudad de Deán Funes, con la presencia del ministro Julián López, el secretario de Justicia Leandro Goria y autoridades locales. Las resoluciones, enmarcadas en la Ley Provincial 9.150, acreditan a los beneficiarios como legítimos poseedores de los inmuebles que habitan, lo que les permitirá inscribirlos en el Registro de la Propiedad y comenzar a tributar como titulares.

Durante la ceremonia, López destacó la importancia del programa de regularización y la rapidez en su ejecución. “Queremos que los programas lleguen rápido a manos de los beneficiarios. Sabemos que lo esperaban desde hace mucho tiempo y hoy el Estado cumple con esa deuda”, expresó.

El ministro también subrayó el alcance del Plan de Igualdad Territorial, que busca garantizar derechos en todos los rincones de la provincia: “Como pide el gobernador, llegamos sin distinciones, priorizando el norte y el sur profundo”.

Por su parte, la presidenta de la UEST, Irene Gabutti, explicó el significado de las resoluciones: “Ser poseedor no es aún ser propietario, pero sí contar con la documentación que acredita el derecho a habitar el terreno. Es una forma de seguridad y dignidad para las familias”.

La intendenta de Deán Funes, Andrea Nievas, celebró la entrega destacando el impacto social de la medida: “Llegar al interior del interior y brindar soluciones concretas es muy importante para nuestras comunidades”.

Con estas nuevas resoluciones, el Gobierno provincial fortalece su política de regularización de tierras, promoviendo la estabilidad habitacional y el arraigo en las zonas rurales y urbanas del norte cordobés.