Tanti volverá a ser sede del Campeonato Nacional de Malambo Femenino

Al término de una nueva edición, un importante convenio se firmó entre la Municipalidad de Tanti y la organización del Campeonato Nacional de Malambo Femenino. Durante el 2026, la ciudad ubicada en el Valle de Punilla volverá a convertirse en sede del certamen que convoca a talentos de todas las provincias argentinas.

«Agradecemos a la organización por su compromiso y a todas las delegaciones, visitantes y provincias que durante estos cinco días llenaron Tanti de cultura, danza y tradición»; expresaron desde el municipio liderado por Emiliano Paredes.

«Este evento no solo fortalece nuestra identidad cultural, sino que también impulsa la economía local, beneficiando a alojamientos, comercios y emprendedores de la ciudad»; agregaron.