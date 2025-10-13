Tanti volverá a ser sede del Campeonato Nacional de Malambo Femenino

Se firmó un convenio histórico
Tanti volverá a ser sede del Campeonato Nacional de Malambo FemeninoAl término de la edición 2025, se alcanzó un acuerdo para albergar el evento durante el 2026.
Al término de una nueva edición, un importante convenio se firmó entre la Municipalidad de Tanti y la organización del Campeonato Nacional de Malambo Femenino. Durante el 2026, la ciudad ubicada en el Valle de Punilla volverá a convertirse en sede del certamen que convoca a talentos de todas las provincias argentinas.
«Agradecemos a la organización por su compromiso y a todas las delegaciones, visitantes y provincias que durante estos cinco días llenaron Tanti de cultura, danza y tradición»; expresaron desde el municipio liderado por Emiliano Paredes.
«Este evento no solo fortalece nuestra identidad cultural, sino que también impulsa la economía local, beneficiando a alojamientos, comercios y emprendedores de la ciudad»; agregaron.