Una multitud vivió la fiesta más dulce del país en La Falda

La Falda. El fin de semana largo que terminó ayer, tuvo en la ciudad de La Falda "La Fiesta del Alfajor”, una de las más importantes y convocantes del país.

Los miles de visitantes pudieron disfrutar a lo largo de tres jornadas llenas de sabor, música, cultura y alegría para toda la familia.

Más de 90 puestos de alfajores de todo el país, caminatas, food trucks y el esperado Alfajor Gigante de Dulce de Leche de 300 kg, cortesía de La Quinta, que se compartió con todos los presentes.

Masterclass con la increíble Felicitas Pizarro, charlas con Pablo Tabachi y Tomás Gill en una Ronda de Negocios imperdible.

Por los escenarios pasaron, danzas folklóricas y orientales de los talleres municipales, folklore oriental (Prof. Gabriel Gudi),

folklore Musquyniy (Prof. Carolina Sánchez), murga Aminé (Prof. Nahuel Domínguez), y la participación del grupo Pasión Cumbiera (Prof. Laura Albrecht) de Valle Hermoso.

En cuanto a los shows, estuvieron Giros (tributo a Fito Páez), Fugitivos (tributo a Airbag), Lenny Kravitz Experience, Willy Magia y el y Dúo Aruma con clásicos del folklore.

Además, Los Herrera hicieron bailar a todos a puro cuarteto en el Auditorio Carlos Gardel, y Música para Volar homenajeó a grandes artistas nacionales en el Teatro del Edén Hotel.