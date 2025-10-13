Villa Giardino participó en la entrega de kits de robótica educativa “TecnoPresente”

Villa Giardino. En el Centro Cívico del Bicentenario de la ciudad de Córdoba se llevó a cabo la entrega de kits de robótica educativa “TecnoPresente” a escuelas primarias y secundarias precursoras 2025.

El acto fue encabezado por el gobernador Martín Llaryora y contó con la presencia de directivos, docentes y autoridades provinciales.

En esta etapa, 132 instituciones recibieron un total de 506 kits: 60 escuelas secundarias obtuvieron 228, y 72 escuelas primarias, 278.

Villa Giardino estuvo presente en la ceremonia, donde la escuela precursora IPET 339 recibió sus kits de robótica.

Participaron del evento el director de Cultura, Mariano Scaturchio, la directora del establecimiento, Nuria Deu Pérez, y la profesora de Educación Tecnológica, Micaela Tello.

El gobernador destacó que Córdoba continúa avanzando en políticas educativas inclusivas, con inversión en infraestructura, conectividad e innovación, a pesar del contexto económico nacional.

Los kits fueron desarrollados por técnicos de la Dirección de Tecnología en la Educación con el objetivo de ofrecer un recurso adaptable a los intereses de cada institución y a las necesidades de su comunidad.

Esta herramienta fomenta el aprendizaje interdisciplinario, integrando ciencias naturales, sociales, educación tecnológica y ciencias de la computación.

También estuvieron presentes la secretaria de Coordinación Territorial, Nora Bedano, y la secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela Cristina Peretti.