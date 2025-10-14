Capacitaron en primeros auxilios a personal policial de Cosquín

Cosquín. En el marco del programa permanente de formación que impulsa la Policía de la Provincia de Córdoba, efectivos de la Departamental Punilla Norte, pertenecientes a la Patrulla Preventiva de la ciudad de Cosquín, participaron de una capacitación en primeros auxilios generales dictada por los Bomberos Voluntarios de Cosquín.

Durante la jornada, el personal policial recibió instrucción teórica y práctica en temas esenciales como introducción a los primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar (RCP) y maniobra de Heimlich para adultos y niños. También se abordaron el uso y manejo del dispositivo DEA (desfibrilador externo automático), el control de sangrados y hemorragias, la aplicación del torniquete táctico y técnicas de empaquetamiento.

Estas instancias de formación resultan fundamentales, ya que los efectivos policiales suelen ser los primeros en intervenir ante situaciones de emergencia. De este modo, la capacitación contribuye a unificar criterios de acción y fortalecer el sistema provincial de formación policial, promoviendo una respuesta más eficiente y coordinada ante eventuales urgencias.