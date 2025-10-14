Capilla del Monte rendirá homenaje a las familias inmigrantes

Capilla del Monte. El próximo miércoles 22 de octubre a las 20 horas, el Cine Teatro Enrique Muiño de Capilla del Monte será escenario de un emotivo acto de reconocimiento a las familias inmigrantes, bajo el lema “Hacedoras de parte de nuestra historia”.

La iniciativa, organizada por la Oficina de Cultura del Municipio de Capilla del Monte, busca rendir tributo a aquellas familias que, con esfuerzo, trabajo y esperanza, dejaron una huella imborrable en la identidad social y cultural de la comunidad.

El encuentro propone un espacio de memoria y gratitud, donde se destacará el aporte de los inmigrantes que llegaron al país en distintas épocas y contribuyeron al crecimiento del pueblo. Durante la velada se compartirán testimonios, relatos familiares y material histórico, en un ambiente de encuentro y valoración de las raíces colectivas.

Las autoridades municipales invitan a los vecinos y descendientes de familias inmigrantes a participar de este homenaje, reafirmando el valor de la diversidad cultural como pilar del presente y futuro de Capilla del Monte.

La asistencia es libre, pero se solicita confirmar participación previamente en la Oficina de Cultura o a través de WhatsApp al 3548-582506.

Este reconocimiento forma parte de las políticas culturales que impulsa el Municipio de Capilla del Monte, orientadas a fortalecer la identidad local y mantener viva la memoria de quienes construyeron la historia de la comunidad con su legado de trabajo y esperanza.