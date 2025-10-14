Continúa en Villa Giardino el “Octubre Rosa"

Villa Giardino. En el marco del Mes de la Prevención del Cáncer de Mama se llevó a cabo la Campaña de Papanicolaou en el Dispensario Macario Amuchástegui – La Higuerita de Villa Giardino.

Antes de las atenciones, se realizó una charla informativa sobre la importancia de la detección temprana y los cuidados preventivos para la salud de la mujer.

"Agradecemos a todo el equipo de salud y a las vecinas que participaron de esta jornada de compromiso y conciencia”, destacaron desde el área de Salud.