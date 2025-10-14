Córdoba ofrece por primera vez la prestigiosa titulación británica en vinos

Un acontecimiento histórico tendrá lugar este diciembre en la provincia: la certificación internacional Wine & Spirit Education Trust (WSET) Nivel 2 Award in Wines se dictará por primera vez en Córdoba, consolidando su posición en el mapa global de la educación vitivinícola.

La formación estará dirigida a profesionales, sommeliers, enólogos, entusiastas y referentes gastronómicos que buscan una titulación reconocida y valorada en todo el mundo.

Formación de excelencia

El curso será dictado por el sommelier Franco Guiñazú, quien cursa actualmente el WSET Nivel 4 Diploma en Bordeaux, Francia, paso previo al prestigioso programa Master of Wine Student. Su experiencia asegura un enfoque técnico, riguroso y didáctico de nivel internacional.

El programa aborda las principales variedades de uvas, regiones vinícolas clave y factores que determinan estilo, calidad y precio. Además, enseña la Técnica Sistemática de Cata (SAT), pilar del método WSET. Esta instancia representa un paso fundamental para quienes aspiran a las máximas distinciones de la industria del vino.

Córdoba, polo educativo y enoturístico

Con esta certificación, Córdoba se convierte en la tercera provincia del país —junto a Buenos Aires y Mendoza— en ofrecer esta formación internacional. Este avance fortalece la profesionalización del sector y posiciona a la provincia como un polo emergente de conocimiento y excelencia vitivinícola.

El crecimiento del enoturismo en Córdoba acompaña este desarrollo, con más de veinte bodegas integradas a los Caminos del Vino, distribuidas en diversos valles productivos. La mejora en la calidad de sus vinos y la capacitación técnica de sus protagonistas impulsan la identidad enológica local y su proyección nacional e internacional.

“Es un honor ser pioneros en traer esta formación de calibre mundial a Córdoba. Esto eleva el estándar general de conocimiento y contribuye al crecimiento y diferenciación de nuestra industria local”, expresó Franco Guiñazú.