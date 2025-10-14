“Defender el cooperativismo es defender el interior”, afirmó Llaryora

En un acto realizado en el Centro Cívico, el gobernador Martín Llaryora subrayó la importancia del movimiento cooperativo y mutualista en el desarrollo económico y social de la provincia.

“Darle un espacio institucional relevante al cooperativismo y al mutualismo es reconocer una realidad profunda: en el interior de Córdoba, estas organizaciones muchas veces son el brazo extendido del Estado. Cuando no hay empresas privadas o presencia estatal directa, son ellas las que garantizan servicios, producción y trabajo”, expresó el mandatario.

Las declaraciones se enmarcan en la política de acompañamiento que la Provincia viene implementando hacia cooperativas y mutuales de todo el territorio, con el objetivo de fortalecer su infraestructura, adquirir equipamiento y financiar programas de capacitación.

Según Llaryora, este respaldo representa un “soporte concreto” a las entidades que sostienen la vida productiva y social en cientos de comunidades del interior. “El movimiento cooperativo y mutualista argentino ha estado históricamente subvalorado. Si se tomara su capacidad de generación de empleo como un conjunto, sería uno de los mayores empleadores de la provincia”, afirmó.

El gobernador destacó además que “defender el cooperativismo y el mutualismo es defender el interior de cada uno de nuestros pueblos. Es defender su dignidad, su arraigo y su posibilidad de crecer con trabajo propio”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo de Cooperativas y Mutuales, Domingo Benso, sostuvo que la Provincia acompaña “a todo el movimiento, desde la cooperativa más pequeña hasta aquellas que lideran grandes proyectos productivos”. “La intención de este Gobierno es estar cerca, apoyar y fortalecer a las instituciones que hacen posible que las comunidades del interior sigan de pie”, añadió.

También tomó la palabra el intendente de Córdoba Capital, Daniel Passerini, quien destacó el valor federal del sector: “Si hay un movimiento que expresa el verdadero federalismo es el de las cooperativas y mutuales. En muchos pueblos no habría servicios básicos si no existieran. Ellas son las que garantizan la organización social, la transparencia y la llegada de los recursos donde el Estado, solo, no puede”.

Del encuentro participaron el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán; el ministro de Gobierno, Manuel Calvo; legisladores, intendentes, jefes comunales y representantes del movimiento cooperativo y mutualista de toda la provincia.