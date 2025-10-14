El Festival Internacional de Teatro culminó con la apertura del Teatro de la Reforma

Con una gran convocatoria en múltiples escenarios, culminó la 15° edición del Festival Internacional de Teatro Córdoba Mercosur, un encuentro que volvió a convertir a la provincia en punto de referencia del teatro latinoamericano y europeo.

Durante más de una semana, el festival desplegó una agenda de 110 funciones en 45 espacios escénicos de toda la provincia, integrando 52 producciones de diferentes países y regiones argentinas.

El cierre incluyó la inauguración del Teatro de la Reforma, una nueva sala de la Universidad Nacional de Córdoba, ubicada en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con capacidad para más de 400 butacas. En su apertura se presentó la obra Muerde, proveniente de Buenos Aires.

El presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica, destacó la magnitud del encuentro: “Un festival que se sostiene en el tiempo, en momentos tan complejos, y que trae espectáculos de esta calidad. Participaron compañías internacionales, además de grupos nacionales y provinciales, apostando y apoyando la actividad cultural que tiene Córdoba”.

Sobre la apertura del nuevo teatro, Sansica señaló: “No hay mejor manera de culminar un festival que inaugurando una sala. De eso se trata la cultura de Córdoba: de seguir apostando por el teatro y las artes, con el acompañamiento del sector público y académico”.

La programación reunió compañías internacionales de Francia, México, España, Portugal, Italia, Ucrania, Uruguay, Chile, Bolivia, Colombia, Venezuela, Perú y Brasil, junto a grupos nacionales de Buenos Aires, Entre Ríos, Río Negro, Santa Fe y Mendoza, además de una fuerte participación local con producciones cordobesas oficiales, independientes y de teatro callejero.

El festival también incluyó coproducciones internacionales, residencias artísticas, talleres y conferencias que promovieron el intercambio entre artistas y profesionales de las artes escénicas, consolidando a Córdoba como un punto de encuentro para el pensamiento y la práctica teatral contemporánea.

En esta edición, el encuentro obtuvo su certificación de evento sustentable, al ser abastecido con energía de biocombustibles, en cumplimiento de la Ley Provincial N° 10.721 de Promoción y Fomento de las Bioenergías. El objetivo fue reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar el uso de energías limpias de producción local.

Con esta nueva edición, la Agencia Córdoba Cultura reafirma su compromiso de impulsar las industrias creativas y promover el desarrollo sustentable y federal del teatro, consolidando a Córdoba como una de las capitales escénicas más importantes de América Latina.