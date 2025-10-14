Huerta Grande se prepara para su Segunda Feria del Libro

Huerta Grande. La localidad de Huerta Grande invitó a toda la comunidad a disfrutar de una jornada dedicada a los libros, la lectura y la cultura. Este sábado 18 de octubre, se llevará a cabo la Segunda Feria del Libro, bajo el lema “Explorando la aventura de leer”, en el Polideportivo Municipal, ubicado en Hipólito Yrigoyen esquina Espora.

El evento se desarrollará de 10:00 a 19:00 horas, ofreciendo una amplia propuesta para todas las edades. Habrá stands de editoriales, librerías, escritores locales y regionales, además de actividades culturales y recreativas que promueven el hábito de la lectura en familia.

En vísperas del Día de la Madre, la feria incluirá descuentos, sorteos y regalos especiales con cada compra, brindando una oportunidad ideal para compartir el amor por los libros y homenajear a las madres de una manera distinta y significativa.

Organizada por la Municipalidad de Huerta Grande, esta segunda edición busca consolidar un espacio de encuentro entre lectores, autores y amantes de la literatura, reafirmando el compromiso del municipio con la promoción de la cultura y la educación.

“Te esperamos para vivir juntos esta nueva aventura de leer”, invitaron desde la organización.