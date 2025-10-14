La comuna de Río Bamba ya cuenta con su Registro Civil

En el marco del Plan de Igualdad Territorial, la comuna de Río Bamba, en el departamento Presidente Roque Sáenz Peña, abrió una oficina del Registro Civil y Capacidad de las Personas, la número 371 en la provincia de Córdoba.

El ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, visitó la sede y reafirmó el compromiso del Gobierno provincial de acercar derechos y servicios esenciales a cada rincón del interior.

La iniciativa forma parte de una política estratégica impulsada por el Ejecutivo cordobés que busca federalizar y descentralizar el acceso a derechos, promover el desarrollo de las economías regionales y reducir desigualdades territoriales en el sur y el noroeste de la provincia.

“Estamos haciendo realidad un anhelo de la comunidad: contar con un registro civil propio. Este servicio facilita el derecho a la identidad, que es la puerta de entrada al resto de los derechos”, señaló López, quien subrayó que ahora los vecinos ya no deberán trasladarse a otras localidades para realizar sus trámites.

En la oportunidad, cinco familias recibieron sus resoluciones posesorias, documento que les otorga seguridad jurídica sobre sus viviendas. “Esto les da la tranquilidad de que nadie les va a quitar lo que es suyo, y la posibilidad de heredar ese derecho a hijos y nietos”, agregó el ministro.

El secretario de Justicia, Leandro Goria, destacó que la apertura de la oficina 371 “demuestra la importancia que adquiere la presencia del Estado en todo el territorio provincial, porque para este Gobierno no hay ciudadanos de primera o de segunda: todos deben contar con los mismos derechos, servicios y oportunidades”.

Por su parte, la legisladora departamental Victoria Busso expresó: “Río Bamba se vuelve más Río Bamba que nunca con este acontecimiento. Este Gobierno no se queda en discursos sobre el federalismo, lo ejecuta en hechos concretos como el que hoy celebramos”.

La inauguración contó también con la presencia de la jefa comunal Beatriz Gutiérrez de Cerutti y referentes de las instituciones locales, quienes acompañaron a las familias beneficiarias y a la comunidad en este nuevo paso hacia la igualdad territorial.