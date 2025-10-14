La Falda: conmemoraron el Día del Respeto a la Diversidad Cultural

La Falda. El último domingo se concretó en La Falda (Diagonal San Martín) el acto en conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Participaron el intendente Javier Dieminger, la viceintendenta Luciana Pacha, concejales, tribunos de cuenta, autoridades municipales, establecimientos educativos de La Falda, estudiantes, autoridades de la Policía de Córdoba, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, representantes de organizaciones intermedias, veteranos de Malvinas, vecinos y medios de prensa.

En el inicio del acto, se realizó el izamiento de las banderas Nacional, Provincial y Wiphala, y se entonó el Himno Nacional Argentino.

También se compartieron palabras por parte del Reginaldo Tulian, la profesora María José Suárez Alfonso y el concejal Javier Montes, quienes destacaron la importancia de reconocer y valorar nuestras raíces y la historia de los pueblos originarios.

Además, estudiantes del Nivel Primario y Secundario de la Escuela Dr. Emilio Meincke presentaron un número artístico con canción de Tonolec y entregaron souvenirs a todos los presentes.

Una jornada para celebrar la diversidad, mantener viva la memoria y reafirmar nuestro compromiso con una sociedad más inclusiva y respetuosa.

"Agradecemos a todos los que participaron de este día, a los directivos, docentes y estudiantes de las Escuelas Instituto Especial Madre Argentina y Dr. Emilio Meincke por haber colaborado en la organización del acto”, señaló el mandatario local.

