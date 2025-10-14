La Unicameral debate cómo proteger la identidad digital de los menores

Este jueves, la Comisión de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Unicameral cordobesa trató dos proyectos de ley vinculados con la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales y sociales.

El primero, impulsado por el legislador Leonardo Limia (expediente 41692), propone crear el Programa Integral de Concientización, Prevención y Regulación sobre Protección de la Identidad Digital de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA). La iniciativa busca educar, prevenir y establecer medidas concretas para resguardar la privacidad digital de los menores, incorporar contenidos específicos en los planes educativos y promover herramientas tecnológicas que reduzcan los riesgos de exposición en línea.

Limia explicó que el proyecto “surgió luego de mucho trabajo y de observar una realidad que, si no se aborda con conciencia, puede volverse perjudicial para todos”. Y agregó: “Las redes sociales han generado una sobreexposición de imágenes y datos de los menores, muchas veces impulsada por sus propios familiares, lo que puede generar una huella digital imborrable y afectar vínculos emocionales y sociales”.

El proyecto se enmarca en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes que protegen la privacidad y los datos personales, reforzando la responsabilidad del Estado ante prácticas familiares que, aunque bien intencionadas, pueden vulnerar derechos fundamentales. Entre sus fundamentos, se hace referencia al “sharenting”, práctica que consiste en compartir en redes información, imágenes o videos de menores, con posibles consecuencias en su seguridad y bienestar.

Durante el encuentro también participaron estudiantes de abogacía de la Universidad Nacional de Córdoba y el Dr. Cristian Baquero Lazcano, invitado por Limia, quien aportó observaciones técnicas sobre el alcance del proyecto.

Días de prevención y concientización

En la misma reunión, la comisión abordó el proyecto de ley 42101, presentado por el legislador Mauricio Jaimes, que propone instituir diez jornadas anuales de prevención y concientización sobre la violencia sexual y el maltrato hacia bebés, niños, niñas y adolescentes, del 10 al 20 de noviembre de cada año, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil.

La iniciativa establece como autoridad de aplicación a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF), en articulación con la Defensoría de la Niñez y organizaciones civiles, para desarrollar acciones de detección, prevención y asesoramiento, además de capacitaciones, talleres y actividades culturales y artísticas. También prevé la presentación de informes semestrales con indicadores de impacto y propuestas de mejora.

Ambos proyectos continuarán en análisis durante las próximas reuniones de comisión.