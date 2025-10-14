La Unicameral distinguió al escritor David Muñoz y al centro educativo El Puente

Este lunes, la Unicameral cordobesa otorgó un reconocimiento al joven escritor David Muñoz, autor del libro Cuentos inventados, obra desarrollada junto a miembros del centro educativo terapéutico El Puente. La institución, que celebra 45 años de trayectoria en la educación inclusiva, también fue distinguida por iniciativa de la legisladora Inés Contrera.

Durante el acto, Contrera destacó el rol del centro como “un faro de inclusión, de educación y esperanza, un espacio donde cada estudiante es valorado en su singularidad, donde se construyen vínculos que rehabilitan, que incluyen y que dignifican”. Además, elogió el talento de Muñoz: “Reconocemos a un joven escritor cuya segunda edición será seguramente tan exitosa como la primera, porque nos invita a imaginar, preguntar y conmovernos con su relato”.

La distinción fue aprobada por unanimidad y contó con el acompañamiento de las legisladoras Nancy Almada y Graciela Bisotto. Participaron del evento Carolina Fernetti, Cristina Karlen y Ana María López —directora, vicedirectora y representante legal de El Puente—, además de autoridades educativas, representantes de la UNC, DASPU y la Federación Converger.

Derribando barreras a través de la imaginación

David, un joven con discapacidad neurodivergente, asiste al Centro El Puente, donde sus relatos nacieron en el taller de máscaras, un espacio de lecturas, inventiva y expresión colectiva. En ese ámbito, niños y jóvenes que no se adaptan fácilmente al sistema educativo tradicional encuentran un canal para desarrollar la creatividad y la curiosidad mediante historias protagonizadas por animales, investigaciones grupales y preguntas sobre el mundo que los rodea.

El proceso creativo de Cuentos inventados se enriqueció con ilustraciones y aportes de docentes y compañeros, convirtiéndose en una experiencia artística compartida. Así, la palabra escrita se fusionó con lo visual, dando forma a una obra que simboliza la inclusión desde la imaginación y el trabajo conjunto.