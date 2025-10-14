Llaryora: “Las exenciones impositivas que Córdoba aplica generan empleo y desarrollo”

El gobernador Martín Llaryora participó del acto de lanzamiento industrial de la RAM Dakota, la nueva pick-up que se producirá en la planta de Stellantis en Ferreyra y estará destinada en un 70% a la exportación.

“Esta no es solo una buena noticia para Córdoba, sino que claramente y en este momento puntual, es una gran noticia para la Argentina”, expresó el mandatario, quien reafirmó el compromiso del Gobierno provincial de mantener los beneficios fiscales a la producción, incluso en contexto de crisis.

Llaryora destacó la Ley de Promoción Industrial, señalando que “el esquema de desgravación impositiva que impulsamos en Córdoba, y que es el mejor del país, no solo reduce el impuesto a los Ingresos Brutos a cero, sino también varios otros tributos”.

“Cuando uno saca un impuesto, subsidia a un sector con el objetivo de generar trabajo, y eso hay que hacerlo con responsabilidad”, agregó.

El gobernador sostuvo que “las exenciones impositivas que Córdoba aplica generan trabajo y desarrollo”, y recordó que los regímenes promocionales para el sector industrial superarán este año los 190 millones de dólares.

Con la presentación de Stellantis, Córdoba se consolida como hub regional de producción de pick-ups. La RAM Dakota se suma al proyecto de la Fiat Titano, e implica un nuevo hito para la provincia: es la primera vez que se produce una marca que no pertenece a FIAT.

Según el esquema industrial, el desarrollo del motor B2.2 comenzará en 2026, con el inicio de la producción previsto para enero de 2027. Desde la inversión inicial de la Titano a la fecha, Stellantis generó 1.100 nuevos puestos de trabajo; a ese número se suman 400 más por la RAM Dakota y 300 adicionales en los próximos meses. La mitad de los nuevos empleos corresponderá a mujeres.

Llaryora subrayó la importancia de la articulación entre los sectores público, privado y sindical, destacando que “gobernar es generar trabajo; sin trabajo es muy difícil que una sociedad pueda avanzar con futuro, crecer en paz y desarrollarse”.

El impacto de los proyectos Titano y RAM Dakota alcanza al sector metalmecánico: 17 industrias cordobesas son proveedoras de Stellantis y facturarán 125 millones de dólares en 2026, cifra que llegaría a 200 millones en 2028. Además, otros siete proveedores locales ya están confirmados para la producción del nuevo motor.

El intendente Daniel Passerini resaltó que Córdoba genera “un círculo virtuoso entre trabajo, desarrollo industrial y sustentabilidad ambiental”, mientras que Martín Zuppi, titular de Stellantis en Córdoba, afirmó que “la nueva RAM Dakota constituye un hito histórico para la industria automotriz argentina, consolidando el Polo Industrial de Córdoba como plataforma exportadora regional”.