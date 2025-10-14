Llega a Bialet Massé la primera edición de la Feria Cultural del Buen Vivir

Bialet Massé. El próximo sábado 8 de noviembre, Bialet Massé será sede de un evento que celebra el arte, la creatividad y la identidad local: la Feria Cultural del Buen Vivir.

Un espacio cultural y comunitario inspirado en el pensamiento ancestral andino que promueve una vida en equilibrio con el entorno.

La convocatoria es abierta: “Invitamos a feriantes, artistas, emprendedores gastronómicos y proyectos culturales de toda la región a ser parte. Si querés sumar tu propuesta, comunicate con @feria.delbuenvivir para conocer los requisitos y formas de participación”, indicaron los organizadores.

La entrada es libre y gratuita: “Una vez por mes tendremos la posibilidad de encontrarnos, compartir saberes, disfrutar de la música, el arte, la comida y fortalecer redes que cuidan la vida”, concluyeron los organizadores.

