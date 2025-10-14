Más de $2.500 millones se transfirieron en septiembre para escuelas del interior

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Educación, consolida una política educativa federal y descentralizada que busca fortalecer el desarrollo local mediante la mejora continua de la infraestructura escolar.

Desde el inicio de la gestión, en diciembre de 2023, se transfirieron más de $36.808 millones a municipios y comunas de toda la provincia. Estos recursos están destinados al funcionamiento de las instituciones educativas estatales en todos los niveles y modalidades.

Durante septiembre de 2025, la transferencia alcanzó los $2.508 millones, destinados principalmente a gastos de mantenimiento, infraestructura menor y fortalecimiento institucional. El objetivo es garantizar que cada escuela cuente con condiciones adecuadas para brindar una educación segura, continua y de calidad.

Los fondos se canalizan mediante el Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FoDeMEEP), una herramienta que permite a municipios y comunas administrar los recursos de forma ágil y transparente, adaptando las inversiones a las necesidades específicas de cada comunidad educativa.

“El FoDeMEEP es una muestra concreta de cómo la descentralización fortalece el sistema educativo. Cada transferencia representa la confianza en los gobiernos locales y el trabajo conjunto por una educación pública de calidad. Así, el compromiso del gobernador Martín Llaryora se traduce en hechos que mejoran la vida cotidiana de nuestras escuelas y de nuestros estudiantes”, destacó el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.

Gracias a la articulación entre el Ministerio de Educación y los gobiernos locales, el FoDeMEEP se consolida como una política pública estratégica que promueve equidad territorial, eficiencia en la gestión y sostenibilidad educativa en toda la provincia.