Nicolás Kasanzew disertará en La Cumbre sobre Malvinas

La Cumbre. El próximo viernes 24, el periodista y corresponsal de guerra Nicolás Kasanzew, ofrecerá en La Cumbre una charla presentación “Malvinas: Mitos y Verdades”.

"No te pierdas esta oportunidad única de acercarte a uno de los episodios más importantes de nuestra historia más reciente”, destacaron desde el municipio.

Además adelantaron que habrá dos charlas: una a las 10 hs (función especial para escuelas) y la otra desde las 18 hs al público en general en Sala Luis Berti (Belgrano 470).

