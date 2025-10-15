Bialet Massé vivirá su 2º Feria del Libro con una amplia agenda cultural

Bialet Massé. La Municipalidad de Bialet Massé invita a toda la comunidad a disfrutar de la Segunda Feria del Libro, un evento que se consolida como uno de los espacios culturales más importantes de la región. Con una variada programación que se desarrollará los días viernes 17 y sábado 18, la feria reunirá a escritores, artistas, docentes y lectores en el Salón Municipal “Tohaen” (CIC), ubicado en calle Del Campillo y Rivadavia.

El evento abrirá sus puertas el viernes 17 a las 9:30 horas con rondas de visita de escritores a instituciones escolares, promoviendo el encuentro entre la literatura y la comunidad educativa. A las 14:30 se llevará a cabo el acto protocolar de inauguración, seguido por la presentación del Proyecto Biblioteca Imaginada, a cargo del Centro Cultural Sonia Torres.

Durante la jornada se realizarán múltiples actividades: micrófono abierto, talleres de lectura infantil y juvenil organizados por CEDILIJ, y presentaciones literarias de Adriana Molina Sarach, Enrique Robles, Dora Pich, Susana Seffino y César Ortiz.

Uno de los momentos más esperados será la conferencia de Graciela Bialet, titulada “La incertidumbre y la lectura: o de cómo seguir intentando el arte de la cordura”, programada para las 19 horas. El día cerrará con el espectáculo poético musical “Luciérnagas de Bialet”.

El sábado 18, desde las 9:30 horas, continuará la actividad con rondas de lectura, presentaciones de autores locales y nacionales, y talleres de lectura coordinados por diversos espacios culturales. Se destacan las conferencias de Juana Soria, Norberto Huber —quien abordará “El enigma Bialet”—, y Analía Retamar, con “El arte de amar. Una posible mirada de nuestros vínculos”.

Por la tarde, el público podrá disfrutar de conversatorios con Rony Vargas y María Teresa Andruetto, dos figuras destacadas del ámbito literario y comunicacional.

El cierre musical estará a cargo de Metanoia 2, con la participación de Miguel Hernández, Hugo Torres, Paula Torres y Freddy Barboza, previsto para las 21 horas.

Con una programación diversa y de gran calidad, la 2º Feria del Libro de Bialet Massé reafirma su compromiso con la promoción de la lectura, el arte y la cultura, consolidándose como un punto de encuentro imprescindible para la comunidad y los amantes de los libros.