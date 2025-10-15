La Cumbre: el municipio clausuró una obra sin permisos ambientales

Córdoba
miércoles, 15 de octubre de 2025 · 00:22

La Cumbre. La Dirección de Obras Privadas y la Dirección de Ambiente y Agua de la Municipalidad de La Cumbre informaron que se ha procedido a la clausura de una obra situada en la intersección de las calles Belgrano y Ruta E66, por no solicitar los permisos ambientales y constructivos correspondientes.
Asimismo, se informa que toda intervención en el ejido de esa localidad debe contar con las autorizaciones correspondientes emitidas por la autoridad de aplicación municipal. 

