La Falda: emotivo acto por el 75º aniversario del IPEM "Joaquín Víctor González"

La Falda. Con motivo del aniversario Nº 75 del IPEM Nº142 “Joaquín Víctor González” de La Falda y con la presencia del intendente Javier Dieminger, la viceintendente Luciana Pacha, autoridades municipales y educativas, y estudiantes, se vivió una jornada especial con el descubrimiento de una placa conmemorativa, la firma del libro de actas y la entonación del Himno Nacional.

Cabe destacar también que se hicieron entrega de 2 placas, un decreto del Poder Ejecutivo y una declaración del Concejo Deliberante como reconocimiento a la Institución por tantos años de trabajo, compromiso y responsabilidad con la educación de la comunidad.

Para finalizar, se presentó el Coro de Cámara de la Municipalidad de La Falda y el Ballet José Hernandez.



