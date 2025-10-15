Provincia invertirá 450 millones para la obra de agua en Huerta Grande

El Gobierno de la Provincia realizará esta obra que cuenta con un presupuesto oficial de más de $450.000.000 y beneficiará a todos los habitantes de la localidad. Los trabajos incluyen una nueva perforación, sistema de cloración y cañerías de impulsión.

Huerta Grande. El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, llevó a cabo la apertura de ofertas para la obra de provisión de agua potable en la localidad de Huerta Grande.

De este acto de apertura de sobres participaron el intendente de la localidad Germán Corazza, la secretaria de Gobierno, Lucrecia Cavanna, el presidente de la Comunidad Regional, Fabricio Díaz, y el subsecretario de Infraestructura de Saneamiento, José Chicala López.

Para realizar los trabajos se presentaron 5 oferentes.

Detalle de obra

Los trabajos previstos contemplan la ejecución de una nueva perforación para extracción de agua, la instalación de un sistema de dosificación de cloro, la colocación de cañerías de impulsión y la provisión de sensores de nivel para optimizar el control y funcionamiento del sistema.

Además, se realizará una nueva derivación sobre el acueducto existente, en la intersección de la Ruta Nacional N°38 y calle Carlos Gardel, para vincularlo con la cisterna ubicada en Carlos Gardel y Capitán Mario Arruabarrena.

