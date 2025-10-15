Río Bamba inauguró su primera oficina del Registro Civil

En el marco del Plan de Igualdad Territorial, la comuna de Río Bamba, en el departamento Presidente Roque Sáenz Peña, inauguró su primera oficina del Registro Civil y Capacidad de las Personas. Se trata de la sede número 371 de la provincia, un nuevo paso en la política de descentralización del Gobierno de Córdoba.

El ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, encabezó el acto y reafirmó el compromiso de acercar derechos y servicios esenciales a cada rincón del interior provincial. “Estamos haciendo realidad un anhelo de la comunidad: contar con un registro civil propio. Este servicio facilita el derecho a la identidad, que es la puerta de entrada al resto de los derechos”, expresó el funcionario.

La nueva dependencia permitirá a los vecinos realizar diversos trámites sin necesidad de viajar a otras localidades, garantizando igualdad de acceso y fortaleciendo el desarrollo local.

Durante la jornada, cinco familias recibieron sus resoluciones posesorias, documento que otorga seguridad jurídica sobre sus viviendas. “Esto les da la tranquilidad de que nadie les va a quitar lo que es suyo, y la posibilidad de heredar ese derecho a hijos y nietos”, agregó López.

El secretario de Justicia, Leandro Goria, remarcó que “la apertura de la oficina 371 demuestra la importancia que adquiere la presencia del Estado en todo el territorio provincial, porque para este Gobierno no hay ciudadanos de primera o de segunda”.

La legisladora Victoria Busso destacó: “Río Bamba se vuelve más Río Bamba que nunca con este acontecimiento. Este Gobierno no se queda en discursos sobre el federalismo, lo ejecuta en hechos concretos como el que hoy celebramos”.

La inauguración contó con la presencia de la jefa comunal Beatriz Gutiérrez de Cerutti, referentes institucionales y familias de la comunidad, quienes compartieron la alegría por este nuevo logro local.