Se fijarán los nuevos límites de Santa María de Punilla y otras localidades

El gobernador Martín Llaryora envió a la Legislatura de Córdoba los proyectos para fijar los radios urbanos de Santa María de Punilla y otras dieciocho localidades de la provincia. «Esto permitirá marcar un antes y un después para cada comunidad y para su seguridad jurídica»; dijo el gobernador, quien encabezó la firma con los intendentes y jefes comunales.

La iniciativa, enviada a la Legislatura para su tratamiento parlamentario, permitirá otorgar seguridad jurídica a los límites urbanos de cada comunidad y establecer el marco legal para la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras y la planificación del crecimiento ordenado. Llaryora sostuvo que se trata de un hecho histórico avanzar en la fijación de los radios urbanos de las localidades del interior, en un proceso iniciado por la actual gestión provincial que posibilitará definir los límites de cada comunidad.

«Como gobierno, hemos tomado la decisión de hacer las cosas bien, acelerar estos trámites y de ponerlos en manos del debate legislativo, porque es un debate trascendental. Esto fija nada más ni nada menos que el nuevo radio de cada una de las ciudades. Es un hecho histórico, comparable a la fundación misma de la ciudad»; argumentó el mandatario.

El acto contó con la participación de intendentes, presidentes comunales y legisladores de los departamentos involucrados, quienes acompañarán el tratamiento de los proyectos en la Legislatura. La normativa constituye un paso fundamental en el ordenamiento territorial de la provincia. Y es que la definición de los radios urbanos permite planificar de manera sustentable el crecimiento de las localidades, proyectar obras de infraestructura, garantizar la prestación de servicios y fomentar el desarrollo equilibrado entre zonas rurales y urbanas.

Los proyectos abarcan a localidades Santa María de Punilla, Villa del Totoral, Los Mistoles, Las Peñas, Villa Tulumba, La Rinconada, Santa Elena, Villa Candelaria Norte, Puesto de Castro, Rayo Cortado, Monte Los Gauchos, Nicolás Bruzone, Assunta, Arroyo Cabral, Las Gramillas, Panaholma, Ambul, Anisacate y El Manzano.