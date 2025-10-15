Taller de técnicas de Tinta China y Acuarela en Valle Hermoso

Valle Hermoso. El próximo 22 de octubre dará inicio un nuevo taller de arte: Técnicas de Tinta China y Acuarela, una propuesta impulsada por la Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Valle Hermoso. La iniciativa busca acercar el arte a la comunidad y fomentar la creatividad a través del aprendizaje de técnicas tradicionales y contemporáneas de pintura.

El taller, que tendrá una duración de dos meses, está dirigido a jóvenes y adultos interesados en explorar el mundo de la expresión artística mediante el uso de materiales como la tinta china y la acuarela. Las clases se dictarán todos los miércoles de 16 a 17:30 horas en el Centro Cultural Eva Perón.

Desde la organización destacaron que se trata de un curso arancelado, accesible y pensado para todos los niveles de experiencia. Además, remarcaron que esta propuesta forma parte del ciclo “Cursos y Talleres Valle Hermoso 2025”, que busca ampliar las opciones culturales disponibles en la localidad y brindar espacios de encuentro y aprendizaje colectivo.

Quienes deseen participar pueden inscribirse escaneando el código QR disponible en la difusión oficial o acercarse al Centro Cultural Eva Perón para obtener más información.