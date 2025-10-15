Tanti reafirmó su compromiso con una gestión responsable de los residuos

Tanti. La Municipalidad de Tanti reafirmó su compromiso con el cuidado del entorno y la gestión responsable de los residuos que se generan día a día.

El pasado 7 de octubre, se presentó en el Valle de Punilla el programa “Involucrarnos”, impulsado por el ODER (Organismo para el Desarrollo Estratégico Regional de Punilla), con el objetivo de reducir el volumen de residuos que llegan a disposición final.

En esta oportunidad, se firmó un convenio entre nueve municipios de la región para trabajar de manera conjunta en políticas sostenibles y acciones concretas de separación, reciclaje y concientización ambiental.

Participaron autoridades del ODER: Javier Dieminger (presidente e intendente de La Falda), Germán Corazza (tesorero e intendente de Huerta Grande) y Raúl Cardinali (secretario e intendente de Cosquín), junto a los intendentes Silvia Rocchietti (Santa María de Punilla), Eduardo Reyna (Bialet Massé), Mario Sariago (Villa Parque Síquiman), y representantes de Tanti, Villa Santa Cruz del Lago y Villa Giardino.

Desde Tanti, acompañó Francisco Chiarella, secretario de Gobierno, reafirmando el compromiso de esta ciudad con un Punilla más limpio, consciente y sustentable.

