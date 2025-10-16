Bancor lanzó el plan “Cuotazas” con hasta 12 cuotas sin interés para impulsar el comercio local

Ya está vigente el plan “Cuotazas”, una iniciativa de Bancor y el Gobierno de Córdoba para impulsar al comercio local y acompañar a las familias cordobesas, disponible en todo el territorio provincial a través de Tarjeta Cordobesa, con hasta 12 cuotas sin interés para una amplia gama de rubros.

El financiamiento estará vigente hasta el 31 de diciembre y se puso en marcha tras la firma de un convenio entre el gobernador Martín Llaryora; el presidente de Bancor, Raúl Paolasso; la Cámara de Comercio de Córdoba y la Federación Comercial de Córdoba.

En coincidencia con una de las fechas más importantes de venta anual como es el Día de la Madre, el plan “Cuotazas” está disponible para los comercios adheridos a todas las cámaras de comerciantes y que efectúen sus ventas a través de Taca Taca, la solución de cobro de Bancor, con adhesión inmediata, simple y digital.

Los consumidores podrán acceder al financiamiento a través de Tarjeta Cordobesa (Visa y Mastercard), con 3, 6 y 12 cuotas sin interés, todos los días, en los siguientes rubros: indumentaria, calzado, ópticas, librerías, perfumerías, gimnasios, repuestos, decoración y bazar, electrodomésticos, informática, neumáticos y materiales para la construcción.

Por su parte, los comercios también recibirán beneficios para apuntalar la rentabilidad.

El Banco brindará a las firmas la financiación más competitiva del mercado y la posibilidad de acreditar sus ventas en forma inmediata, a las 48 horas, o bien a los 21, 30 o 45 días hábiles, según la necesidad de liquidez.

El plan se complementa con la ampliación de la línea de préstamos “De una!”, para compras de grandes montos, como es el caso de compra de automóviles, repuestos y materiales de la construcción.

Los comerciantes pueden solicitar su dispositivo de cobro Taca Taca. El mantenimiento es gratuito al igual que el envío.

El plan “Cuotazas”y el acuerdo con las Cámaras, reafirma el compromiso de Bancor seguir acompañando a las familias, las pymes y los comerciantes, promoviendo el consumo y potenciando la economía provincial, en un contexto desafiante.

Más información en www.bancor.com.ar y en www.taca-taca.com.ar

Y en las respectivas cámaras: www.camcomcba.com.ar y https://www.fedecom.org.ar