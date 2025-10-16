El metro cuadrado de construcción llegó a $772.672 en Córdoba

Durante septiembre de 2025, el Índice del Costo de la Construcción de Córdoba (ICC-Cba) registró un aumento mensual del 1,7% en su Nivel General y una variación interanual del 25,0% respecto al mismo mes del año anterior.

El valor del metro cuadrado de construcción se estimó en $772.672,6, de acuerdo con el relevamiento oficial.

El informe detalla que el ICC-Cba mide las variaciones mensuales del costo de construir una vivienda social tipo, compuesta por cocina-comedor, dos dormitorios y baño, con una superficie cubierta de 50,25 metros cuadrados.

El índice se estructura en tres capítulos: Materiales (123 insumos relevados), Mano de obra (6 ítems) y Varios (11 ítems), que en conjunto conforman el Nivel General, integrando un total de 140 elementos de análisis.

Entre los supuestos metodológicos, se considera que la vivienda:

Es construida por un particular y los precios incluyen IVA.

Está ubicada en la ciudad de Córdoba.

No contempla el valor del terreno ni los costos de infraestructura externa.

Incluye honorarios profesionales, conexiones de servicios y consumo durante el mes de referencia.

El informe fue elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de Córdoba.