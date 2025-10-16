Huerta Grande: nueva capacitación organizada por la Red Punilla

Huerta Grande. Se llevó a cabo la segunda capacitación del año, organizada por la Red Punilla, en el SUM de la Municipalidad de Huerta Grande.

La jornada titulada “Capacitación sobre abuso sexual en personas mayores de edad: distintos ámbitos de abordaje” contó con la valiosa presencia de las disertantes Liliana Quiroga y Paula Kelm, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias para fortalecer el trabajo en la temática.

"Agradecemos a todas las personas e instituciones que participaron, reafirmando el compromiso conjunto en la prevención y el abordaje integral”, subrayaron.