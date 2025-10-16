La Falda participó del Congreso Nacional de Madres Territoriales en San Telmo

La Falda. El pasado sábado la Coordinadora de la RAAC de La Falda, Paola Torres, participó como disertante en el Congreso Nacional de Madres Territoriales en San Telmo, CABA, compartiendo su experiencia sobre la Prevención de Consumos Problemáticos en la ciudad punillense.

Un espacio enriquecedor que contó con la presencia de Alberto Moro (titular de SEDRONAR), jueces, especialistas y las valientes Madres Territoriales, quienes trabajan día a día en cada rincón del país.

Cabe destacar que se reconoció al intendente de La Falda, Javier Dieminger, y al secretario de Salud Fabio Mennitte, por el trabajo sostenido y comprometido en la ciudad.

