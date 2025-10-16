“Las Niñas de la Cañada” volvieron a su lugar tras una cuidadosa restauración

Regresaron a la esquina de Deán Funes y Marcelo T. de Alvear “Las Niñas de la Cañada”, la emblemática escultura del artista cordobés de origen italiano Miguel Ángel Budini que forma parte del acervo cultural de la ciudad. La obra fue restaurada y revalorizada mediante el apadrinamiento y financiamiento de las escuelas paritarias Dante Alighieri y Castelfranco, junto al COMITES y la Municipalidad de Córdoba.

La escultura, realizada en cemento, fue restaurada por los artistas Gabriel Mosconi y Juan Suárez, quienes devolvieron su aspecto original a la pieza que durante años se convirtió en símbolo urbano y punto de encuentro para los cordobeses.

La ceremonia de reinauguración se realizó este jueves con la presencia del viceintendente Javier Pretto, la Cónsul General de Italia en Córdoba, María Luisa Lapresa, el senador italiano Mario Borghese, funcionarios municipales y representantes de diversas entidades italianas.

El acto tuvo lugar en el marco de la Semana de la Lengua Italiana en el Mundo, un evento que promueve la difusión del idioma y la cultura italiana a nivel global. La restauración de “Las Niñas de la Cañada” se inscribe dentro de esa celebración, como un gesto que simboliza el vínculo afectivo y cultural que une a Italia con Córdoba, y el compromiso por preservar el patrimonio artístico y la memoria colectiva de la ciudad.