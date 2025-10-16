Mujeres al fuego: cabrito, tradición y cultura en el Mercado Norte

Este viernes 17 de octubre, el Mercado Norte de Córdoba se convertirá en el escenario del Certamen Nacional de Mujeres Asadoras 2025, una competencia gastronómica de alcance federal que celebra el arte del asado y reconoce el liderazgo femenino en un ámbito tradicionalmente masculino.

El certamen reunirá a 12 duplas femeninas —asadora y fogonera— provenientes de distintas localidades del país, entre ellas Mina Clavero, Morteros, Altos de Chipión, Balnearia, Córdoba Capital, Agua de Oro, La Bolsa, Los Cedros, La Paquita y La Salada. Las participantes cocinarán cabrito a fuego lento, respetando las técnicas tradicionales frente a un jurado especializado.

Más que una competencia, el evento busca ser un espacio de inclusión, empoderamiento y rescate de saberes populares, fortaleciendo la identidad cultural argentina y el turismo gastronómico.

Las fogoneras encenderán el fuego a las 10:00 horas, mientras que el público podrá disfrutar de masterclass abiertas y degustaciones a cargo de “Celia – Gastronomía Profesional”:

Nadia Lamas: Alfajores típicos.

José Gomes: Bombas rellenas campestres.

Pablo Castelli: Panes saborizados.

La entrega de premios será a las 14:00, con un jurado integrado por Gisela Moreno (campeona nacional del certamen), Celia Baldor (directora de la Fundación Enseñanza Integral Gastronómica Celia) y Luciano Re (coordinador gastronómico de la Escuela Celia).

El público podrá degustar gratuitamente sándwiches de cabrito durante la jornada.

El encuentro es organizado por el Certamen Nacional de Mujeres Asadoras, con el acompañamiento del Gobierno de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba a través del Mercado Norte, en colaboración con el Ente Municipal de Fiscalización y Control (EMFyC), la Secretaría de Gobierno, la Subsecretaría de Turismo, la Secretaría de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes, y otras áreas municipales.