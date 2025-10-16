Rony Vargas disertará en la Feria del Libro de Bialet Massé

Bialet Massé. El prestigioso periodista Rony Vargas llegará a Bialet Massé para participar de la Feria del Libro, que comenzará mañana viernes 17. En una conversación con su hijo, Juanjo Vargas, el gran referente de la radiofonía cordobesa se presenta en la segunda edición del evento.

Bajo el título: "Comunicadores. Hablando se entiende la gente" el referente de la radiofonía nacional, hará un viaje por la comunicación.

La conferencia comenzará desde las 18.00 hs en el Salón Municipal "Tohaen" - CIC - Del Campillo esq. Rivadavia.

La entrada será libre y gratuita.