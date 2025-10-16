“Vitalidad Sin Edad”: Valle Hermoso celebra la energía y alegría del adulto mayor

Valle Hermoso. Con el lema “Cuidate, movete, sonreí”, la localidad de Valle Hermoso se prepara para vivir una nueva edición del encuentro recreativo “Vitalidad Sin Edad”, un espacio pensado para promover la actividad física, la integración y el bienestar de los adultos mayores.

El evento se desarrollará los días sábado 8 y domingo 9 de noviembre, con dos jornadas llenas de propuestas saludables y diversión. El sábado, la cita será en el SUM IPEM 335 Luis Alberto Spinetta, de 15 a 18 horas, mientras que el domingo las actividades se trasladarán al Complejo AMCeP, de 10 a 18 horas, con un almuerzo a la canasta compartido entre los participantes.

Durante ambas jornadas, habrá talleres de folklore, zumba, karaoke, baile, newcom, tejo, sorteos, juegos y shows en vivo, generando un ambiente de encuentro, amistad y movimiento.

“Vitalidad Sin Edad” busca destacar la importancia de mantenerse activos, disfrutar del presente y fortalecer los lazos sociales en una etapa de la vida llena de experiencias y entusiasmo.

El encuentro cuenta con la organización conjunta de la Municipalidad de Valle Hermoso, el área de Deportes y Recreación, la Asociación Mutual del Centro de Punilla (AMCeP) y la Panadería El Molino, instituciones comprometidas con el bienestar y la participación de las personas mayores.

La inscripción es gratuita y puede realizarse al 3548-566212.

Una excelente oportunidad para compartir, moverse y sonreír, reafirmando que la vitalidad no tiene edad.

