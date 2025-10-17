Bialet Massé se prepara para la Feria Cultural del Buen Vivir

Bialet Massé. La Municipalidad de Bialet Massé invitó a vecinos y visitantes a disfrutar de una nueva edición de la Feria Cultural del Buen Vivir, un evento que reúne a artesanos, emprendedores, artistas y amantes de la cultura local en un espacio de encuentro, intercambio y recreación.

La cita será el sábado 8 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en el predio de la Oficina de Turismo, ubicado sobre la Ruta 38.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer los distintos puestos de artesanía y gastronomía, participar en talleres y conversatorios, y disfrutar de presentaciones artísticas en vivo que reflejan la diversidad y creatividad de la comunidad.

Desde la organización destacaron que la Feria del Buen Vivir busca promover la producción local, el consumo responsable y la integración cultural, generando un espacio abierto para el encuentro entre vecinos y turistas.

El evento es impulsado por la Municipalidad de Bialet Massé, en el marco de la gestión 2023–2027, y forma parte de las actividades que fomentan la identidad cultural y el desarrollo económico de la localidad.

Más información: Instagram: @feria.delbuenvivir. Teléfono: 3541-635837