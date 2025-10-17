Capacitan a más de 100 efectivos en protocolos y pericias de homicidios

La Policía de Córdoba finalizó el 2° Curso Básico para la Investigación de Homicidios, una instancia de formación intensiva que reunió a más de 100 efectivos policiales provenientes de distintas provincias del país.

El curso, desarrollado durante cinco días en el Auditorio de Jefatura, fue impulsado por la Dirección General de Investigaciones Criminales y tuvo como objetivo fortalecer las competencias operativas y profesionales de los equipos que intervienen en delitos complejos.

Formación interdisciplinaria

Los contenidos abordaron temas clave como protocolos de actuación en la escena del crimen, cadena de custodia, análisis forense, pericias técnicas y coordinación entre áreas judiciales y policiales.

De esta manera, se busca consolidar un modelo de investigación científica y coordinada que garantice respuestas rápidas, eficaces y con altos estándares de profesionalismo frente a hechos de homicidio.

Acto de cierre

El cierre de la capacitación contó con la presencia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; el subjefe de Policía, Marcelo Marín; el director general de Investigaciones Criminales, Alberto Bietti; representantes del Ministerio Público Fiscal, disertantes y familiares de los cursantes.

Durante el acto, las autoridades destacaron la importancia de la formación continua como herramienta fundamental para mejorar la respuesta institucional ante delitos de alta complejidad.

Compromiso con la excelencia

Desde la Policía de Córdoba se subrayó que la capacitación permanente es una política sostenida que permite fortalecer las capacidades técnicas, fomentar la profesionalización y garantizar investigaciones más precisas y eficientes.

“La formación continua fortalece las capacidades operativas y de investigación, mejorando la respuesta institucional frente a delitos complejos”, destacaron las autoridades.