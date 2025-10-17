Huerta Grande: capacitarán sobre manipulación de alimentos

Huerta Grande. La Municipalidad de Huerta Grande invitó a participar de una nueva capacitación para la obtención del Carnet de Manipulación de Alimentos, requisito indispensable para todas las personas que trabajan en la elaboración, transporte o venta de productos alimenticios.

El encuentro se realizará el martes 21 de octubre, en el SUM de la Municipalidad, ubicado en Hipólito Yrigoyen 512. La jornada comenzará con la acreditación a las 9:30 horas y continuará con el inicio de la capacitación a las 9:45 horas.

Desde el área de Bromatología municipal recordaron que los asistentes deberán presentar su DNI al momento de ingresar. Además, se informó que las inscripciones y consultas pueden realizarse de manera presencial o enviando un correo electrónico a [email protected].

Esta iniciativa busca fortalecer las buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos, garantizando la seguridad alimentaria y la salud de la comunidad.

Con acciones como esta, la Municipalidad de Huerta Grande continúa promoviendo la formación y profesionalización de los trabajadores del sector gastronómico y comercial de la localidad.