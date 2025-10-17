La Cumbre: entregaron diplomas a promotores territoriales

La Cumbre. El intendente de La Cumbre, Pablo Alicio, entregó los diplomas que certifican la formación de los primeros siete promotores territoriales pertenecientes a esa localidad.

La capacitación, a cargo del equipo de atención psicológica local y de la Secretaría de Prevención de las Adicciones de la provincia de Córdoba, tuvo por objetivo dotar de herramientas enfocadas en la promoción de la salud y la prevención del consumo de sustancias a referentes barriales, vecinos y vecinas de La Cumbre, así como también favorecer la accesibilidad de los mismos a las comunidades y dispositivos de prevención y asistencia de las adicciones.