La Falda. La Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Falda participó del evento “Resilientes: historias que inspiran”, organizado por el Dr. Claudio Dubersarsky en el Teatro Real de Córdoba.

Un encuentro que reunió testimonios de pacientes que afrontan el cáncer, quienes compartieron sus vivencias en primera persona, transformando el dolor en esperanza, promoviendo la reflexión sobre la importancia del acompañamiento integral en los procesos de salud.

La Municipalidad de La Falda reafirma su compromiso y acompañamiento en la lucha contra el cáncer, fortaleciendo el trabajo conjunto entre profesionales, instituciones y la comunidad.