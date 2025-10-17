Más de 50 personas participaron de las actividades del Defensor del Pueblo en Arroyito

El Defensor del Pueblo de Córdoba desarrolló una jornada de capacitación en la ciudad de Arroyito, donde participaron más de 50 personas en una serie de talleres organizados por el área de Inclusión Social y el Centro Público de Mediación Comunitaria.

Las actividades estuvieron dirigidas a empleados y empleadas de la Municipalidad de Arroyito y abordaron temas vinculados a la accesibilidad universal, la lengua de señas y la resolución de conflictos comunitarios, promoviendo la inclusión, la empatía y la participación activa en los ámbitos institucionales y sociales.

Fortalecimiento local y regional

Estas acciones se desarrollan en el marco del Programa de Fortalecimiento Local y Regional de la Defensoría del Pueblo, una iniciativa que busca acercar herramientas y formación a los municipios del interior provincial para fortalecer las redes de participación ciudadana y mediación comunitaria.

Desde la institución destacaron que el objetivo del programa es “construir territorios más accesibles, inclusivos y democráticos”, generando espacios de aprendizaje compartido entre el Estado y la comunidad.

La jornada fue valorada por los participantes por su carácter práctico y su aporte al desarrollo de entornos laborales más empáticos y accesibles, en consonancia con las políticas públicas de inclusión y derechos humanos impulsadas por la Defensoría.